Алёна Бронникова Названы муниципалитеты Прикамья с самым низким уровнем решения проблем населения В целом по краю динамика имеет положительную направленность Поделиться Твитнуть

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края 27 июня министр информационного развития и связи региона Пётр Шиловских выступил с докладом о ходе реализации проектов обратной связи. Основными темами обращений жителей на порталы «Управляем вместе» и «Госуслуги» стали уборка мусора, ямы на дорогах, благоустройство.

В целом динамика решения проблем имеет положительную направленность. Количество обращений и количество решений выросло на 2 тыс. в 2023 году, скорость ответа в среднем сократилась с 7,2 до 6,6 дня, удовлетворённость ответами выросла с 93 до 97%. Однако есть и отрицательные моменты.

Пётр Шиловских обозначил несколько проблем, с которыми сталкиваются жители, обращаясь к органам власти через портал «Управляем вместе». Так, например, не все запросы оказываются удовлетворены.

В числе лидеров по решению проблем в 2023 году оказались Березники и Пермь, доля ответов составила 77 и 72% соответственно. При этом администрации муниципалитетов приняли более 1 тыс. обращений. Самые низкие показатели у Берёзовского - 29% (всего 7 обращений) и Сивинского — 33% (6 обращений) муниципальных округов.

Часто жителям региона приходится сталкиваться с тем, что решение их проблем переносится на определённое время, 760 обращений из общего числа были перенесены уже более трёх раз. В антилидерах по откладыванию решений оказались Пермь, Березники и Чайковский. В Горнозаводском, Октябрьском и Нытвенском городских округах в более 60% случаев жители получают ответ не сразу, а со значительным нарушением сроков.

Ещё одной проблемой оказалось редактирование фотографий, полученных от жителей, сотрудниками портала «Управляем вместе» для отчётности. В таких случаях реальная проблема остаётся неустранённой.

«Мы видим случаи использования сотрудниками фоторедактора, которые отчитываются о выполнении той или иной работы. Прошу провести соответствующую работу с конкретными исполнителями по недопущению таких случаев. Это сразу видно», — обратился министр к слушателям.

Он поручил главам муниципалитетов отработать все обозначенные проблемы и взять ситуацию на контроль.





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