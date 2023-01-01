В Пермском крае от коронавируса скончались три пациента Заболели 160 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю, с 19 по 25 июня, в Пермском крае выявлено 160 новых случаев заболевания COVID-19, или 6,15 на 100 тыс. населения. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 475 тыс. чел. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 105 случаев, что составляет 65,6% от общего числа заболевших.

По данным федерального ресурса «Стопкоронавирус», за тот же период в Прикамье от COVID-19 скончались 3 человека, 40 госпитализированы.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».





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