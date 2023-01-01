Муниципалитетам Прикамья рекомендовали разработать туристские паспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края обсудили вопросы развития туризма в регионе. Перед спикерами муниципальных дум с докладом выступила региональный профильный министр Юлия Ветошкина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Ветошкина заявила, что мероприятия по развитию туризма должны стать составляющей частью комплексного плана развития территорий. «Губернатор края ставит задачу повысить туристский поток в 2,5 раза, поэтому муниципальные власти должны иметь четкое видение развития туристической отрасли в своих территориях», — сказала чиновница.

«В регионе уже обозначены основные точки притяжения туристов, — отметил спикер краевого парламента и председатель Совета Валерий Сухих. — Сейчас важно создать современные и комфортные условия: дорожную инфраструктуру, маршрутную логистику, прочие рекреационные объекты. Это амбициозная задача, для решения которой необходимо использовать региональные и федеральные инструменты поддержки и привлекать бизнес. Вложения в качественный туристический продукт вернутся вместе с потоком туристов».

Муниципальный опыт развития туристической сферы на Совете представила заместитель главы Чернушинского округа Елена Омелина. В мае 2023 года округ подписал соглашение с Нязепетровским районом Челябинской области и городом Сарапул Удмуртской республики о создании туристического маршрута.

Также на заседании были затронуты вопросы обустройства стоянок для водного транспорта, подготовки экскурсоводов, нового туристического сбора и электронной туристической платформы Пермского края.

По итогам заседания члены Совета приняли ряд рекомендаций. Они будут направлены в адрес органов МСУ. Решение предписывает создание туристских паспортов с интерактивной картой местности, мониторинг инвестплощадок в рамках проекта «Земля для туризма», синхронизацию муниципальных программ по развитию туризма с комплексными планами развития территории и пр.

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