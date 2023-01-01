В Перми скончалась заслуженный врач РФ Нина Ногина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На 83 году жизни скончалась заслуженный врач РФ Нина Ногина, долгие годы проработавшая заместителем главного врача ГКБ № 7. Об этом сообщили в краевом минздраве и выразили соболезнования родным и близким.

«Ни один гематологический случай в больнице не решался без её участия: это проведение стернальных пункций, анализ заключений гемограмм и т.д. Её рабочий день начинался в 6 утра с обхода палаты интенсивной терапии. Нина Васильевна участвовала в организации научно-практических конференций, где разбирались сложные и интересные случаи из практики», — говорится в опубликованном некрологе.

Нина Ногина также была наставником многих врачей, организовала школу молодого терапевта.

Как пишет ВЕТТА, похороны Нины Ногиной пройдут 28 июня. Прощание состоится в ритуальном зале по адресу: Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 71, с 11.00 до 12.00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.