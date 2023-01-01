Максим Артамонов В Перми депутаты гордумы одобрили выделение более 1,2 млн рублей на отдых детей из ЛНР На базе школы-интерната разместят 50 подростков Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты одобрили выделение 1 млн 249 тыс. руб. на «Пермские каникулы». Программа предусматривает организацию отдыха для детей, которые прибыли из Луганской народной республики и других «присоединённых территорий». Об этом сообщил заместитель главы Перми Алексей Грибанов.

По его словам, в течение 21 дня для 50 детей в возрасте 11-16 лет будет организован летний отдых на базе школы-интерната № 85 (ул. Муромская, 32). В здании есть тренажёрные и спортивные залы, библиотека, а на территории школы — футбольное поле. Также предусмотрено трёхразовое питание и насыщенная досуговая и воспитательная программа. В смену будут работать шесть воспитателей.

Чиновник уточнил, что дети приедут из ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

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