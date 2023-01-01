Из Пермского авиационного техникума эвакуировали 40 человек В учебном заведении произошло короткое замыкание Поделиться Твитнуть

Утром 27 июня в здании Пермского авиационного техникума (ул. Луначарского, 24) сработала автоматическая система пожарной сигнализации. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью, на месте было установлено, что в здании произошло короткое замыкание без последующего горения.

Ещё до прибытия пожарных были эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет.

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