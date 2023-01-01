На лекарства для льготников Пермский край получит около 27 млн рублей Распоряжение подписал вице-премьер Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

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Пермский край получит из федерального бюджета на лекарства и лечебное питание для льготных категорий граждан 26 млн 758 тыс. руб., соответствующее распоряжение подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Всего регионам направляется на эти цели около 1,5 млрд руб.

«Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства», — пояснил на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что в аптеках и больницах РФ дефицита лекарств сейчас нет, а запас жизненно важных медикаментов составляет 10-12 месяцев.

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