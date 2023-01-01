Определён новый подрядчик, который займётся содержанием части дорог в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Содержание улично-дорожной сети м/р Городские горки, Садовый и Рабочий посёлок Мотовилихинского района Перми с 1 июля переходит в ведение подрядной организации ООО «РегионСтрой». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что ранее все дороги Мотовилихи обслуживались одной подрядной организацией – ООО «ДСТ-Строй», но из-за жалоб жителей на плохую уборку улиц минувшей зимой подрядчику сначала была снижена оплата за работу на 13 млн руб., а потом часть контрактов с ним была расторгнута, в том числе на содержание перехода от ул. Стахановской до Восточного обхода и на часть улиц в Мотовилихе.

Отмечается, что ООО «РегионСтрой» продолжит работы по летнему содержанию улиц, в перечень которых входят ремонт асфальтового покрытия, уборка мусора и пр.

На стадии подписания в мэрии сейчас и другой контракт на содержание улично-дорожной сети остальных микрорайонов: Костарево, Висим, Запруд, Вышка-1, Вышка-2 и Верхняя Курья.

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