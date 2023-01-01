Алёна Бронникова Арендаторам торговых точек на «китайском рынке» в Перми ограничили доступ к товарам Новые владельцы рынка упорядочивают торговлю Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Предприниматели из Перми и Китая, арендовавшие торговые точки на «китайском рынке» Перми по ул. Кронштадтской, 26 июня не смогли попасть к месту работы. Как сообщает телеканал ВЕТТА, люди пришли забрать своё имущество для организации торговли в другом месте, но не смогли это сделать — территория оказалась закрыта.

У рынка собралось не менее сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, представители собственника. Китайские бизнесмены обратились за помощью в консульство. Как сообщает портал Properm.ru, земля, ранее принадлежавшая Льву Киму, после его смерти перешла в собственность компании его жены «Корпорация СЭЛ». Затем у организации сменился собственник.

Предпринимателям дали возможность до 30 июня забрать своё имущество. Торговлю было решено перевезти на новое место — в гипермаркет «Масштаб» на ул. Деревообделочной. До этого момента участок принадлежит прежнему владельцу, однако предприниматели уже несколько дней не могут с ним связаться.

Представители нового собственника объяснили, что запрета на вывоз имущества с рынка нет, а с предпринимателей просят представить документы, подтверждающие права, и оформить акт приёмки-передачи торговых мест. Предъявивших их людей свободно запускают на территорию рынка.

Представители китайских бизнесменов отметили, что у многих людей накладные есть не на все товары. Часть была куплена через "Авито", часть друг у друга.

«Это бред какой-то! Я товар купила за свои личные деньги, никогда эти товарные чеки не брали, а сейчас они мне предъявляют, что я должна предъявить товарный чек, а у меня его нет. На свои деньги купила, хочу забрать свой товар», — цитирует ВЕТТА возмущённую предпринимательницу Викторию Колегову.

Собственник же объясняет, что на время благоустройства территории рынка торговля будет продолжаться, но её хотят упорядочить по всем законам, чтобы в будущем ни у кого не возникло проблем.

«Сегодня здесь санитарный день, но мы беспрепятственно и с предъявлением документов пропускаем предпринимателей. А представители фирмы, приглашающей китайцев, хотят здесь сохранить свои порядки, но часто показывают откровенную "липу" вместо документов. Полиция зашла, всё проверила, всё законно», — объяснили представители собственника изданию Properm.ru.

Предприниматели, не получившие доступ к своим рабочим местам, составили коллективное обращение в прокуратуру Перми.





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