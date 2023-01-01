В Перми в возрасте 99 лет скончалась известный врач-акушер Роза Скачедуб Она работала в клинике до последних дней Поделиться Твитнуть

Роза Скачедуб

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

На сотом году жизни 25 июня скончалась известный пермский врач-акушер-гениколог высшей квалификации, кандидат медицинских наук, преподаватель Роза Скачедуб, об этом сообщили в минздраве Прикамья.

Профессии медицинского работника она отдала более 70 лет, до последних дней работала в клинике, вела приём гинекологических больных.

Роза Скачедуб окончила санитарный факультет Пермского мединститута в 1945 году и уже через 4 года защитила кандидатскую диссертацию. Большую часть жизни она посвятила одному учреждению — Городской клинической больнице им. Тверье (ранее МСЧ № 9). Здесь по её инициативе было создано первое и единственное в крае отделение детской гинекологии.

«Коллеги помнят Розу Гавриловну как яркого представителя старой школы пермской профессуры сороковых годов — высокопрофессиональной, энергичной, ответственной, бесконечно внимательной к пациентам, её готовность прийти на помощь коллегам. За годы трудовой деятельности воспитала более 2 тыс. врачей, среди них — 6 профессоров и докторов медицинских наук, 7 заслуженных врачей; провела более 5 тыс. акушерских и гинекологических операций. А ещё Роза Гавриловна была необычайно интересным человеком, она вела активный образ жизни — увлекалась лыжами, не пропускала театральных премьер, но главное — всегда любила людей и свою профессию. Многие пермские семьи стали счастливыми родителями, бабушками и дедушками благодаря её врачебному искусству», — говорится в сообщении минздрава.

Всё профессиональное сообщество, коллеги и ученики скорбят об уходе Розы Скачедуб: «Светлая память об этой удивительной женщине, враче и педагоге навсегда останется в сердцах всех, кто имел счастье знать её».

Прощание с Розой Гавриловной Скачедуб состоится 27 июня в 11.00 в морфологическом корпусе ПГМУ им. Вагнера, отпевание состоится в Церкви Рождества Богородицы (ул. Ленина, 48) в 13.00.

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