В конце июня в Перми стартует чемпионат России по баскетболу 3х3 Он будет проходить на набережной Поделиться Твитнуть

С 27 июня по 2 июля на набережной Камы в Перми состоится главный турнир по баскетболу 3х3 — финал чемпионата России. Об этом сообщили организаторы.

Откроет программу баскетбольного марафона первый в истории Прикамья матч по фиджитал-баскетболу. В нём примет участие команда Колледжа олимпийского резерва Пермского края — «Парма-КОР», которая стала победителем первых всероссийских игр по фиджитал-спорту в дисциплине «баскетбол».

В среду, 28 июня, начнётся чемпионат России по баскетболу 3х3. В главном финале примут участие восемь мужских и восемь женских команд из разных регионов страны.

В субботу, 1 июля, на площадке также пройдут решающие игры Лиги сильных людей. В соревновании примут участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Во все дни соревнований вход для зрителей будет свободный.

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