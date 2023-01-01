Максим Артамонов Денис Шерстобитов назначен и.о. директора Чусовских электрических сетей Ранее производственное отделение возглавлял Константин Казаков Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности директора производственного отделения «Чусовские электрические сети» филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» в рамках плановой кадровой ротации назначен Денис Шерстобитов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее возглавлявший Чусовские электрические сети Константин Казаков продолжит работу в «Пермэнерго» в другой должности. В какой именно, в пресс-службе не уточнили.

Денис Шерстобитов родился в 1987 году в Чусовом. У него два высших образования по специальностям "электроэнергетика и электротехника" и "прикладная информатика".

В филиале «Пермэнерго» Шерстобитов начал работать с 2005 года. Начинал электромонтёром по ремонту релейной защиты и автоматики. Затем последовательно занимал должности инженера, заместителя главного инженера — начальника производственно-технической службы. В 2021-2022 годах возглавлял блок по реализации услуг Чусовских электрических сетей. С декабря 2022 года работал заместителем директора Чусовских электрических сетей по общим вопросам.

Чусовские электрические сети были образованы 30 ноября 1963 года. В зону обслуживания ЧуЭС вошли Чусовской, Лысьвенский, Горнозаводский, Гремячинский районы и Губаха. Сейчас они обеспечивают электроснабжением 95 населённых пунктов с населением 201,9 тыс. чел., 6 муниципальных образований Пермского края.

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