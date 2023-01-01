Максим Артамонов В Прикамье пропал без вести мужчина в очках-«хамелеонах» В последний раз его видели в селе Фролы Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда им. Ирины Бухановой ВКонтакте объявили сбор на поиски 39-летнего Андрея Гусева. 18 июня около 19.00 он ушёл с ул. Весенней в с. Фролы, и с тех пор его никто не видел. Известно, что мужчине нужна медицинская помощь.

Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, стрижка короткая, глаза зелёные.

В момент пропажи на нём была чёрная куртка с сиреневой полосой, спортивные тёмные штаны со светлыми лампасами, тёмно-синий свитер, чёрная футболка с белым рисунком и светло-серые кроссовки. Мужчина был в чёрной бейсболке, с чёрно-серым рюкзаком. Также известно, что он носит очки-«хамелеоны».

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего или видел его, волонтёры просят сообщить по телефонам: 204-49-04, 02 (102).

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