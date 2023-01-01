В Краснокамске завершаются дорожные работы на одном из объектов нацпроекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участке автомобильной дороги Краснокамск — Стряпунята — Екимята, расположенной в Краснокамском городском округе, завершены основные ремонтные работы, которые начали на год раньше. Этот объект включен в программу ремонта 2024 года, осуществляемую в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как пояснили в краевом Министерстве транспорта, по завершении работ в обязательном порядке будут взяты пробы, по результатам лабораторных исследований которых будет принято решение о приемке объектов. Если у специалистов возникнут вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счет должны будут уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований. Обследуются не только городские объекты, но и все краевые.

Ремонтные работы на участке автомобильной дороги Краснокамск — Стряпунята — Екимята, протяженностью 1,2 км, осуществляет подрядная организация АО «Уралмостострой». В рамках контракта подрядчики уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, заменили старые бордюры на новые, укрепили обочины, восстановили остановочные и посадочные площадки. После прохождения лабораторных исследований покрытия будет нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.

Отметим, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин требует жестко контролировать качество ремонтных работ на дорогах не только в краевой столице, но и в районах. Это крайне необходимо, поскольку от состояния дорожной сети зависят безопасность и комфорт перевозок, бесперебойная работа экстренных служб, связь жителей с важными социальными объектами.

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