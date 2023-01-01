Самые высокие зарплаты в Перми получают в IT-сфере Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наиболее высокие зарплаты, около 76 тыс. руб., в Перми получают связисты и специалисты IT-сферы. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, которые проанализировали ситуацию с заработками в разрезе отраслей и отдельных городов.

Первое место в рейтинге по уровню зарплат в отраслевом разрезе занимает Москва — больше всего здесь зарабатывают сотрудники финансовых организаций. В среднем они получают около 230 тыс. руб. На втором и третьем местах рыболовы из Мурманска (со средней зарплатой 205 тыс. руб.) и Петропавловска-Камчатского (190 тыс. руб.).

Айтишники из Перми заняли только 51-ю строчку.

Согласно исследованию, чаще всего самые высокие зарплаты отмечаются в сфере «Профессиональная и научная деятельность» (включает право, бухучёт, аудит, архитектуру, землепользование, научную деятельность и пр.). Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.

В 18 городах лидирует сфера «Банки и финансовые услуги».

На третьем месте — отрасль «IT и связь». Здесь самые высокие зарплаты фиксируются в 16 городах. Эта отрасль вытеснила с третей строчки госслужбу (в текущем рейтинге лидирует в 12 городах), что эксперты признают хорошим знаком. При этом во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, госслужба по-прежнему даёт большее количество высокооплачиваемых рабочих мест в сравнении с другими сферами.

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