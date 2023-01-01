Максим Артамонов В Перми задержали пожилых курьеров телефонных мошенников Пермская полиция впервые столкнулась с такой практикой Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали пожилую пару, 1970 и 1954 годов рождения. Их подозревают в четырёх эпозодах мошенничества в отошении пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Как установили полицейские, фигурант уголовного дела нашёл объявление о работе курьером в интернете. Вместе с сожительницей они должны были забирать деньги и переводить на счета кураторов, которые использовали мошенническую схему «Ваш родственник в беде».

С престарелыми потерпевшими по телефону связывались злоумышленники и рассказывали им, что якобы их родственники стали виновниками серьёзного ДТП, и чтобы «решить вопрос», нужно передать крупную сумму денег, спрятанную в пакет или сумку с постельными принадлежностями, одеждой и обувью. Эту «посылку» потерпевшие передавали таксистам, которые не знали преступлении. Они привозили передачу по указанному адресу и передавали возрастным курьерам.

Преступление было зафиксирован на видеокамеры. На кадрах видно, как сожители-курьеры забрали одну из таких посылок. Помимо части денег, они взяли также постельные принадлежности и другие предметы, в которые потерпевшие прятали купюры.

Во время задержания подозреваемые полностью признали свою вину и сообщили, что такую работу нашли в сети, потому что искали дополнительный доход.

«В нашей практике впервые такой факт, что курьерами оказались граждане пожилого возраста, которые сами могли стать жертвами мошенников, хотя полностью осознавали, чем они занимаются, но всё равно продолжили эту деятельность», — пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

За три недели их деятельности ущерб от преступлений превысил 1 млн руб. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.