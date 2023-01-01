Максим Артамонов На неделе в Прикамье синоптики пообещали потепление до +26 градусов Возможны кратковременные дожди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня и до конца месяца в Пермском крае сохранится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на предварительный прогноз Пермского гидрометеоцентра.

Так, 26 июня температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы, днём в регионе ожидается +17...+22 градуса, а в Перми воздух прогреется до +19...+21, осадков не будет.

На следующий день, во вторник, в Пермском крае возможны небольшие дожди в отдельных районах. В Перми дождь ожидается к вечеру. Температура ночью +4...+9 градусов, а днём +18...+23, в Перми — около +22.

В среду в регионе потеплеет до +26 градусов, потом до конца недели дневная температура в разных районах составит +19...+24 градуса.

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