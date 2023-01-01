Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Роман Лисенко Ему было 34 года Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Евгения Верещагина "ВКонтакте"

В зоне боевых действий погиб уроженец деревни Антипина Красновишерского муниципального округа, выпускник Паршаковской школы Роман Лисенко. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава местной администрации Евгений Верещагин.

Роману Лисенко было 34 года. При каких обстоятельствах и когда он погиб, чиновник не уточнил.

Лисенко похоронили с воинскими почестями на кладбище в деревне Антипина. Местные власти принесли соболезнования родным и близким военнослужащего.

Деревня Антипина находится на правом берегу реки Язьва, примерно в 10 км к юго-востоку от центра поселения, села Верх-Язьва. Расстояние до райцентра (Красновишерска) составляет 55 км.

По состоянию на 2010 год в деревне жили 192 человека.

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