Максим Артамонов В Пермском крае будут судить заключённого за попытку купить наркотики и дать взятку Он отбывал наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков Поделиться Твитнуть

В Кунгуре следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего заключённого. Его обвиняют по ч. 3 ст. 291 (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установили следователи, мужчина, отбывая наказание в исправительном учреждении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, обратился к одному из сотрудников ГУФСИН. Он предложил ему взятку в сумме 12 тыс. руб. за внос и передачу ему наркотических средств. Сотрудник отказался, а после обвиняемого задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

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