Максим Артамонов Под Краснокамском на пожаре погиб человек Происшествие случилось в ночь на 25 июня Поделиться Твитнуть

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате пожара в жилом доме СНТ «Дачный» в посёлке Кормильцы Краснокамского городского округа погиб мужчина. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03:03 в ночь на 25 июня.

На место выехали 12 спасателей и четыре спецмашины. По прибытии они установили, что горит кирпичный дачный дом с мансардным этажом. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины.

Горение было ликвидировано в 03:53. Предварительная площадь пожара составила 20 кв м.

Сейчас МЧС выясняет причины происшествия.

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