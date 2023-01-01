Максим Артамонов Пермская краевая библиотека им. Горького откроет летний читальный зал Он будет работать до начала августа Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская краевая библиотека им. А.М.Горького

С 26 июня по 3 августа в Перми начнёт работать летний читальный зал при краевой библиотеке им. А.М.Горького. Посетить летнюю площадку можно без читательского билета с понедельника по четверг с 12 до 16 часов.

Организация такой площадки перед библиотекой — давняя традиция, с помощью которой учреждение привлекает внимание к литературе и культуре, а в этом году — и к истории Пермского края. Главная тема акции, как и у большинства мероприятий в этом году, — 300-летний юбилей Перми, рассказали в библиотеке.

Каждая из шести недель Летнего читального зала будет посвящена определенной теме, связанной с Пермью и Пермским краем: «300 лет Перми»; «Дачная культура»; «История Пермских микрорайонов»; «Презентация клуба «Пермский краевед»; «История пермского книгоиздания»; «Пермь в фондах редкой книги».

По словам заместителя директора библиотеки Марины Хабировой на этой площадке каждый сможет познакомиться с историей Перми, его самобытностью и особенностями, а также с традициями, которые формируют городскую культуру.

«Рады открыть свои богатейшие фонды по истории краевой столицы для каждого желающего. Как говорится, в этот период «Горьковка» будет как никогда близка к своим читателям», — пояснила она.

Летний читальный зал будет работать ежедневно. В нём можно почитать свежие газеты и увидеть выставки книг. Запланирована также акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. В случае дождя зал переносится в холл первого этажа «Горьковки».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.