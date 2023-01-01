На следующей неделе в 50 домах Перми отключат воду Поделиться Твитнуть

В Перми для проведениях плановых и аварийно-восстановительных работ на следующей неделе будут отключены от водоснабжения 55 жилых домов. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Так, 28 июня с 10 до 19 час. не будет воды в домах по адресам: ул. Героев Хасана, 78, 92, 98.

Во вторник с 10 час. 29 июня на сутки вода пропадёт в домах: на ул. Беломроская, 6, ул. Донская, 3, Запрудская 1-я, 71, Запрудская 2-я, 79, Запрудская 3-я, 79, Запрудская 4-я, 51, Запрудская 5-я, 71, Колыбалова, 91, Кольцевая 1-я, 1, Кольцевая 2-я, 10, Кольцевая 3-я, 12, пер. Короткий 2-й, 4, ул. Красных зорь, 61, Мотовилихинская, 1, Севастопольская, 65, Чёрмозская 2-я, 40.

В воскресенье, 2 июля с 9 до 19:00 воды не будет в домах по адресам: ул. Волховская, 26, 3, ул. Кавказская, 11, 24А, 24Б, 25, 8, ул. Кутамышская, 2, ул. Лобачевского, 26, ул. Менжинского, 11, 15, 20, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 40Б, 43, 45, 49А, 51, 53, 53Б, 54, 54 К1, 54 К2, ул. Таганрогская, 11, 15, 17, 7, ул. Таймырская, 3, 8, ул. Фрунзе, 3.

Жителям этих домов рекомендовано сделать запасы воды заранее.

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