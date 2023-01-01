В столкновении двух мотоциклов в Пермском крае один человек погиб, четверо ранены Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Смертельная авария с участим двух мотоциклов произошла около часа ночи 24 июня на 4-м км дороги Кунгур — Насадка в Кунгурском округе Прикамья. В результате столкновения двух транспортных средств один человек погиб, четверо с различными травмами госпитализированы.

Как рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в управлении МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, сначала водитель мотоцикла «Хонда» 1996 г.р. допустил наезд на пешехода. После этого байкер потерял равновесие и в его транспортное средство врезался и опрокинулся идущий следом мотоцикл «Хонда», которым управлял водитель 1993 г.р.

Пассажирка второго мотоцикла скончалась от травм в больнице. Пешеход, оба водителя, и ещё одна пассажирка второго транспортного средства госпитализированы.





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