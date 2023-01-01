Минтербез Пермского края предостерёг жителей от участия в незаконных митингах 24 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в социальных сетях появились призывы к проведению 24 июня незаконных массовых митингов в регионе. Их организатором выступает движение «Весна» (признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов).

В ведомстве подчеркнули, что никаких уведомлений в органы госвласти и органы местного самоуправления Перми и Пермского края о согласовании публичных мероприятий в эту дату не подавалось. А несогласованное проведение акций, призывы к ним и участие является нарушением закона.

«В соответствии с действующим законодательством, публичные мероприятия предварительно согласовываются с органами власти. (...) Нарушители могут быть подвергнуты административной ответственности», — напомнили в министерстве.

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