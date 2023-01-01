Выпуск суворовского училища в Перми впервые состоялся на Соборной площади Одиннадцать суворовцев окончили учебное заведение с золотой медалью Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась торжественная церемония вручения аттестатов воспитанникам Пермского суворовского военного училища. Впервые она прошла на Соборной площади. В рамках мероприятия суворовцы получили аттестаты и нагрудные знаки. С золотой медалью учебное заведение в этом году окончили 11 суворовцев, сообщили в минобороны РФ

Официальное открытие училища состоялось 17 декабря 2015 года (в День Ракетных войск стратегического назначения). В основе образовательного профиля обучения лежит углублённое изучение математики, информатики и физики. Первый выпуск состоялся в 2020-ом. В этом году был четвёртый выпуск суворовцев, прошедших полный семилетний цикл обучения.

На церемонии суворовцы также простились со знаменем училища и прошли торжественным маршем.

«Большинство суворовцев приняли решение продолжить учебу в военных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, в приоритете — Военная академия РВСН имени Петра Великого и филиал Военной академии РВСН в Балашихе», — рассказали в министерстве.

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