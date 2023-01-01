В Перми новый корпус авиационного техникума достроят к началу учебного года На объекте побывал полпред президента России Игорь Комаров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Полпред президента России Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Пермский край вместе с губернатором Дмитрием Махониным посетили стройплощадку учебного корпуса и общежития авиационного техникума им. А.Д. Швецова – профильного учреждения для отрасли двигателестроения. Проект строительства входит в краевую инфраструктурную программу «Пермь-300». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящее время в основной части здания учебного корпуса уже выполняется чистовая отделка. Также продолжается устройство кровли, завершается установка витражей. Общая площадь объекта составляет 15 тыс. кв. м.

В здании общежития полностью завершены основные строительные работы, ведётся комплектация объекта мебелью. После этого будут поданы необходимые документы для проведения итоговой проверки объекта со стороны инспекции стройнадзора. После ввода в эксплуатацию в общежитии смогут проживать 400 студентов из других городов.

По словам главы Прикамья, подрядчик делает всё, чтобы строительство здания учебного корпуса было завершено к началу учебного года. Затем начнутся процедуры для сдачи объекта в эксплуатацию. Это будет востребованное учреждение с точки зрения подготовки кадров для отрасли двигателестроения.

После завершения строительства новых зданий техникума начнётся реконструкция основного корпуса учебного учреждения, объекта культурного наследия 1860 года постройки.

В новом корпусе разместятся учебные мастерские универсальных станков и станков с ЧПУ (числовым программным управлением), веб-дизайна, IT-решений и другой направленности. Откроются лаборатории технической механики, литейного производства, аддитивных технологий, мобильной робототехники и полигон для испытания продукции. Новый учебный корпус авиатехникума им. Швецова уже пополняется оборудованием. Так, АО «ОДК-Авиадвигатель» передал техникуму полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А, созданные в Перми. Их установят в одном из учебных кабинетов, чтобы студенты могли изучать устройство двигателей на практике.

Техникум позволит готовить кадры как для отрасли двигателестроения, так и для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, его выпускники принимают участие в выпуске двигателя ПД-14 – российского двигателя для авиалайнера МС-21.

По итогам осмотра Игорь Комаров высоко оценил новое здание для техникума. По его словам, техническое оснащение имеет большое значение для качественного образования.

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