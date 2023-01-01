Максим Артамонов Юрлинская дума решила объединить несколько населённых пунктов Законопроект отправят на рассмотрение депутатов Заксобрания Пермского края Поделиться Твитнуть

По решению думы Юрлинского муниципального округа будут объединены деревни Кырова, Саранина и село Юрла. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Авторы законопроекта отмечают, что фактически эти населенные пункты уже давно «срослись», а их совместное развитие предусмотрено действующим Генпланом, утвержденным думой в ноябре 2021 года.

Так, деревня Кырова и село Юрла имеют общие централизованные сети водоснабжения. В 2022 году на территории Юрлы начала работать программа догазификации. Объединение в единый населенный пункт обеспечит возможность участия в данной программе жителям Кырова и Саранина.

В ближайшее время депутаты местной думы планируют подготовить соответствующую законодательную инициатива и направить её рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.





Село Юрла находится в Коми-Пермяцком округе Пермского края и является административным центром Юрлинского муниципального округа. Оно расположено на реке Лопва (приток Косы) в 38 км к северо-западу от Кудымкара и в 180 км от Перми. По состоянию на 2021 год, население села составляло 4438 человек.









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