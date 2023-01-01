Максим Артамонов
Юрлинская дума решила объединить несколько населённых пунктов
Законопроект отправят на рассмотрение депутатов Заксобрания Пермского края
По решению думы Юрлинского муниципального округа будут объединены деревни Кырова, Саранина и село Юрла. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Авторы законопроекта отмечают, что фактически эти населенные пункты уже давно «срослись», а их совместное развитие предусмотрено действующим Генпланом, утвержденным думой в ноябре 2021 года.
Так, деревня Кырова и село Юрла имеют общие централизованные сети водоснабжения. В 2022 году на территории Юрлы начала работать программа догазификации. Объединение в единый населенный пункт обеспечит возможность участия в данной программе жителям Кырова и Саранина.
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