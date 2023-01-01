Алёна Бронникова Пенсионерке из Мариуполя пермские кардиологи спасли жизнь Женщина отметила 90-летний юбилей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В кардиологическом диспансере Пермского края врачи провели операцию по имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора (ЭКС) 90-летней уроженке Мариуполя Тамаре Николаенко. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По информации ведомства, в 2011 году женщине установили однокамерный ЭКС, хотя по показаниям врачей ей нужен был двухкамерный. Его покупку — 12 тыс. грн, проведение операции и дополнительные материалы она оплатила сама. Для этого ей пришлось продать дачу и откладывать деньги с пенсии, размер которой составлял всего 2 тыс. грн, на более дорогостоящее устройство ей не хватило денег.

«При обращении за медицинской помощью обнаружилось, что установленный женщине на её собственные сбережения в 2011 году искусственный водитель ритма сердца исчерпал ресурс. Она, пережившая Великую Отечественную войну, террор и многолетние бомбёжки, считает, что пермские врачи, заменившие стимулятор за счёт средств ОМС, сделали ей лучший подарок на юбилей», — сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Прибыв в 2022 году в Пермь, Тамара Николаенко оформила российское гражданство и обратилась в поликлинику кардиодиспансера с болями в сердце. Результаты обследования показали, что аккумулятор установленного ранее ЭКС исчерпан на 99%, у женщины диагностировали синдром слабости синусового узла, при котором отсутствие исправного ЭКС могло привести к остановке сердца. Замену однокамерного на новый двухкамерный ЭКС в учреждении провели бесплатно, операция прошла успешно. Врачи уверены, что у женщины есть шансы отметить и 100-летний юбилей.





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