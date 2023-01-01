Максим Артамонов В Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч человек Среди них более 2 тысяч детей Поделиться Твитнуть

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По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с начала сезона в Прикамье свыше 10 тыс. жителей пострадали от укусов клещей, в том числе 2121 ребёнок.

Чаще всего клещей «снимают» в Пермском муниципальном округе и ЗАТО Звёздный — 1653; в Перми — 1158; в Краснокамске — 627; в Добрянке — 666; в Чайковском — 520; на территории индивидуальных садов — 5517 случаев, при посещении леса — 2704, а также на придомовых территориях частного сектора — 2271.

Из всех клещей, отданных на исследование, 38,4% были заражены иксодовым боррелиозом (болезнь Лайма), 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.

Список лабораторий по исследованию клещей можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.

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