В зарплатном рейтинге городов ПФО Пермь заняла 13 место Первые четыре строчки — за городами Башкортостана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru составили рейтинг городов ПФО с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в первом полугодии 2023 года. Учитывались населённые пункты, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. Таким образом в рейтинг вошли 63 города Поволжья.

Лидером рейтинга стала Уфа — средняя предлагаемая зарплата в столице Башкортостана составила 81,1 тыс. руб. Второе, третье и четвёртое места рейтинга также заняли города Башкирии — Сибай (74,8 тыс. руб.), Благовещенск (73,3 тыс. руб.), Октябрьский (73 тыс. руб.).

В десятку из столиц республик и областей вошли Казань (8 место) со средней предлагаемой зарплатой 71,2 тыс. руб. и Оренбург (9) — 71 тыс. руб.

Пермь оказалась на 13 месте: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 68,5 тыс. руб. Всего за первое полугодие в краевом центре было открыто более 63 тыс. вакансий — это 6,9% от всех предложений о работе в Поволжье.

В рейтинг вошли ещё пять городов из Пермского края. Это Кунгур (27 место) — 62,7 тыс. руб., Краснокамск (41) — 59,1 тыс. руб., Чайковский (42) — 58,9 тыс. руб., Соликамск (50) — 55,9 тыс. руб., Березники (53 место) — 54,7 тыс. руб.

В целом по ПФО средняя предлагаемая зарплата составляет 50 тыс. руб. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года превысило 926 тыс.

«Высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика — в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии», — поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

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