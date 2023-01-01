Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 23 по 30 июня Поделиться Твитнуть

В Перми на этой неделе пройдёт масса интересных событий: Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья» и фестиваль этнических культур Midsommar, выездное заседание клуба «Пермский краевед» и инклюзивный спектакль «Заплетенцы трав», авторская экскурсия по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» и праздник татар и башкир «Сабантуй». Пермяки отметят День молодёжи, пройдёт премьера спектакля «Капризка» и стартует главное событие недели и года — Дягилевский фестиваль.

Дягилевский фестиваль-2023 (16+) представит оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки.

Никита Чунтомов





23 июня в 20:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится симфонический вечер оркестра MusicAeterna (12+) и Теодора Курентзиса, посвящённый Италии в творчестве Чайковского. В этот же день, 23 июня, в 23:30 в частной филармонии «Триумф» будет показан пластический перформанс Därdemänd (18+), в основе которого лежит поэзия промышленника рубежа XIX-XX веков Закира Рамиева.

Одна из премьер фестиваля — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+). Её можно будет увидеть 28 июня в 19:00 и 30 июня в 21:00 на сцене Пермской оперы. Новую постановку оратории в режиссёрской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских экспертов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

Главным событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+, 1 и 2 июля, Дом музыки на Заводе Шпагина). Пение и декламацию, танец и пантомиму, видеоинсталляции и перформативные практики взялись объединить известные по прошлогодней постановке De Temporum Fine Comoedia Карла Орфа режиссёр Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова. Музыкальный руководитель — Теодор Курентзис. В роли Персефоны — Айсулу Мирхафизхан.

Серию концертов (12+, 24 июня, 29 июня и 1 июля) даст греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис. В частной филармонии «Триумф» выступит ансамбль этнической музыки из Египта Mazaher (18+, 24 июня).

Мультиперкуссионист Пётр Главатских, знакомый по сольному выступлению прошлогоднего Дягилевского фестиваля, выстраивает программу своего концерта «Времена 300» (12+, 29 июня) вокруг идеи времени, объединяя традиционный пермский фольклор с латиноамериканскими ритмами и знаменитыми мелодиями Вивальди.

Акусмониум — «оркестр громкоговорителей» — исполнит сочинённую Олегом Нестеровым пространственную композицию, в которой фрагменты киномузыки Олега Каравайчука собраны в 11 смысловых линий, сквозных для его творчества (18+, 25 июня).

На «Барокко-гала» (12+, 24 июня) оркестр La Voce Strumentale и Дмитрий Синьковский представят два главных достижения итальянской ветви высокого барокко: оперу-сериа и инструментальный концертный стиль.

Традиционные концерты на рассвете (18+) пройдут в Пермской художественной галерее. Возможно, это будут последние концерты в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Постоянные соавторы греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса, памятного по постановке «Носферату» Дмитрия Курляндского в Пермском театре оперы и балета, — композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее» (16+, 25 июня). Актриса-перформер пребывает здесь в бесконечном процессе перевоплощения на фоне сложной взаимосвязи электроники, полевых записей и записанной речи, которые в соответствии со структурой трагедии Эсхила «Прометей прикованный» преобразованы в поворотные моменты истории человечества.

На Дягилевском фестивале, по традиции, кроме основной программы, есть две параллельные — образовательная и клубная. Основными темами Фестивального клуба и насыщенной образовательной программы станут старинная и современная музыка, наследие Стравинского, а также поиск актуальных путей в педагогике и музыковедении.

Марина Дмитриева

В рамках программы «Лаборатории исторически информированного исполнительства» солисты MusicAeterna, приглашённые музыканты и исследователи поделятся опытом интерпретации старинной музыки с молодыми музыкантами.

Направление RE посвящено тому, как современные авторы слышат музыку прошлых эпох и взаимодействуют с ней. Программа будет проходить под руководством композитора Алексея Ретинского.

Специальная программа «Начало» предназначена для педагогов фортепиано в детских музыкальных школах. Они смогут обсудить актуальные вопросы преподавания и принять участие в тренингах по педагогике и психологии.

Курс «Музыка твоими глазами» предназначен для подростков 12-16 лет. Участники смогут посещать репетиции, пообщаться с музыкантами и композиторами и снять собственные видеокомпозиции на музыку «Персефоны» Стравинского.

В рамках программы Women in art скрипачки и кларнетистки — выпускницы программы прошлого года — 26 июня в 23:00 представят инструментально-хореографический перформанс «Кругами» (12+), в котором музыканты ищут новые форматы диалога с публикой и разговора на вечные темы.

Фестивальный клуб по традиции разместится в пространстве частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка. 23 июня в 01:00 зрителей ждёт танцевальный сайт-специфик проект театральной компании «НЕМХАТ» «Балет на трамвайных путях» (18+). В спектакле 10 танцовщиков исполнят танцевальные манифесты, которые рассказывают о желании находиться в том пространстве, которое для них является местом жизни и любви. В наушниках зрителей — одна и та же звуковая дорожка, но лексика танца различается, как различаются и желания и финальные точки пути, но трамвай один и привезёт он всех в одно и то же место.

28 и 29 июня в 19:00 в пространстве цветочного магазина Mono зрители увидят спектакль «Я, кажется, умею читать в твоих красивых глазах» (18+). 30 июня в 20:00 состоится перформанс «Слегка касаться земли» (18+) на колесе обозрения в Парке Горького, а 2 июля в 17:00 — акустический концерт на коми-пермяцком языке «К реке» (18+). Также Клуб представит два концерта современной и классической музыки в исполнении московского ансамбля Île Thélème и Натальи Соколовской.

Пермь, до 2 июля

Как всегда, рядом с Дягилевским фестивалем — параллельная программа событий.

Участник Дягилевского фестиваля, приглашённый музыкант musicAeterna и Utopia, лютнист Константин Щеников-Архаров даст единственный сольный концерт в Католической церкви с программой, состоящей из сочинений лучших барочных композиторов (12+). На концерте прозвучат редкие произведения барочных композиторов: Мелли, Пиччинини, Фрескобальди, Визе и Баха.

Приход Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии Римско-католической церкви, 27 июня в 19:00

В костёле пройдёт и ночной концерт артистки хора MusicAeterna Элени-Лидии Стамеллу (18+). Зрителей ждёт старинная камерная музыка ренессанса и раннего барокко для голоса и лютни: произведения Клаудио Монтеверди, Джакопо Пери, Джулио Каччини, Джироламо Фрескобальди, Андреа Фальконьери и других композиторов; аккомпанемент — Константин Щеников-Архаров (Санкт-Петербург).

Приход Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии Римско-католической церкви, 27 июня в 22:00

В День молодёжи (6+) на площади перед Театром-Театром развернётся восемь площадок фестивального городка с большой и малой сценами. Участников ждут рисование нефтью, сборка двигателя самолёта, квизы, VR-пространство, батлы и площадки внутри автобусов. Также пройдут мастер-классы по шуткам от пермских участников КВН и по танцам — от группы DS Crew.

Площадь перед Театром-Театром, 24 июня с 14:00 до 22:00

ТЮЗ приглашает на премьеру спектакля «Капризка» (6+). Пермские авторы — драматург Ксения Жаркова и композитор Никита Савостин — дали одноимённой повести пермского писателя Владимира Воробьёва новую жизнь, превратив её в музыкальную сказку. Удивительные и весёлые приключения Павлика, Наташи, Бабушки и, конечно, озорного Капризки в идеальном городе Камареченске порадуют зрителей всех возрастов и напомнят, что не бывает плохих детей, а воспитание — это не дрессура, а любовь и взаимопонимание.

Пермский театр юного зрителя, 26 июня в 11:00, 27, 28 и 29 июня в 19:00

В Перми пройдёт Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья» (6+), посвящённый 300-летию города. 23 июня в 17:00 состоится открытие фестиваля. На площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края сводный оркестр участников фестиваля, а это более 300 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города. Во второй день, 24 июня, с 12:00 до 22:00 на площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края и в амфитеатре на городской набережной пройдут выступления оркестров-участников фестиваля. Третий и заключительный день фестиваля пройдёт в формате концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. Сухарева.

С 23 по 25 июня

С концертом органной музыки выступят лауреаты международных конкурсов органистка из Казахстана Лариса Латышова и солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская (6+). В программе — сочинения для органа от эпохи барокко до современности. Лариса Латышова и Евгения Камянская продемонстрируют своё исполнительское мастерство как сольно, так и совместно, исполнив ансамблевые произведения на органе в четыре руки.

Органный концертный зал, 25 июня в 19:00

«Горьковка» приглашает на выездное заседание клуба «Пермский краевед». Краевед Милана Федорова проведёт экскурсию «Каменские − купцы и благотворители» (16+), в рамках которой слушатели узнают о представителях известной династии купцов-пароходчиков и их благотворительной деятельности.

Площадь Трёх столетий, 28 июня в 17:00

Евгений Красильников — мультиинструменталист, автор песен и ведущий музыкальных погружений и мастер-классов для детей и взрослых — выступит с концертом «Страус Куки» (0+). Зрителей ждут летние песни, которые Евгений исполнит на гитаре и сароде — редком безладовом инструменте.

Музей пермских древностей, 23 июня в 19:00

В рамках проекта «Инклюзивная музыкальная мастерская: традиции, эксперименты, технологии» зрители увидят спектакль «Заплетенцы трав» (6+). Участниками постановки и актёрами стали ученики и педагоги инклюзивной мастерской «Будетляне». После спектакля пройдёт презентация музыкальных инструментов и программа музыкальной арт-медиации.

Мемориальный дом-музей Василия Каменского (с. Троица, ул. Советская, 18), 25 июня в 14:00

В музее PERMM пройдёт авторская экскурсия по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» (18+) с искусствоведом Владимиром Бересневым. На трёх этажах экспозиции участники увидят проекты 16 независимых художников, каждый из которых рассматривает в своём творчестве тему уральской идентичности, а также отражает в проектах многообразие форм уральского современного искусства.

Пермский музей современного искусства PERMM, 24 июня в 17:00

В «Пермской синематеке» вышла документальная картина Софьи Горленко «Тонкой нитью» (12+), рассказывающая о переосмыслении традиционной культуры пяти самобытных регионов России в современном аспекте. Герои проекта — известные российские дизайнеры и художники, которые пытаются переосмыслить исчезающую культуру регионов России — Башкирии, Карелии, Удмуртии, республики Коми и районов Русского Севера (Вологодской и Архангельской областей), где сохранились старинные традиции и признаки самобытности.

Киноцентр «Премьер», до 28 июня

Фестиваль этнических культур Midsommar (16+) приурочен к Дню летнего солнцестояния. Зрителей ждут коми-пермяцкий и пермский фолк, фолк-рок, каверы на современные хиты, авторские песни, творческие мастер-классы, этномаркет и многое другое.

Пространство событий #БЕРЕГ, 24 и 25 июня

Посетителей национального праздника татар и башкир «Сабантуй» (0+) ждут спортивные и шуточные состязания, творческие мастер-классы, ярмарка народных промыслов и выставка культурного наследия татар и башкир. На главной сцене фестиваля выступят национальные коллективы Перми и Пермского края, а также Татарстана и Башкортостана.

Экстрим-парк, 25 июня в 12:00

В третий раз в нашем городе проходит фестиваль социальных кинозалов «Кинорека» (12+). В программе — кинопоказы в формате киноклуба, лекции, творческие мастерские и практики активности от пермских и российских экспертов. Подробное расписание событий на сайте фестиваля https://socialkinozal.ru/kinoreka2023

До 25 июня

Кинорека / фото: пресс-служба фестиваля

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