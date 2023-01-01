Объёмы ипотечного жилищного кредитования выросли в Пермском крае на 36% Сохранению спроса на ипотечные кредиты способствовало продление льготных программ Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае за январь-апрель 2023 года было выдано 11,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму почти 32 млрд руб. По сравнению с АППГ количество выданных ИЖК выросло на 19%, а объём - почти на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

По словам управляющего Отделением Алексея Моночкова, сохранению спроса на ипотечные кредиты способствовало продление до 1 июля 2024 года программ льготной ипотеки. За год их доля в общем объёме льготных кредитов выросла. Так, доля семейной ипотеки составила 59%, льготной ипотеки 34%, ИТ-ипотеки 7%.

Всего за первые четыре месяца текущего года в регионе было выдано 2,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 8,7 млрд руб.

Средний размер ипотечного кредита в Прикамье в апреле 2023 года составил 2,8 млн рублей, год назад – 2,4 млн руб. Срок кредитования увеличился с 22 до 24 лет. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК за год выросла с 7,85% до 8,76%.

Совокупная задолженность пермяков по ипотечным кредитам за год увеличилась на 19% и на начало мая составила 240 млрд руб. На долю ИЖК приходится почти четверть всего объёма розничного кредитования в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.