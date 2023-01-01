Приставы рассказали о работе пожароопасной гостиницы «Атриум» в Перми Поделиться Твитнуть

гостиница "Атриум" / фото: youla.ru

В Перми судебные приставы опять привлекли к административной ответственности владелицу гостиницы «Атриум» (ул. Сельская, 7). В УФССП сообщили, что пермячка на протяжении нескольких лет не может получить лицензию и устранить нарушения пожарной безопасности, но продолжает предоставлять услуги.

Судебные исполнители пояснили, что суд запретил эксплуатацию трёхэтажной гостиницы, но должница упорно игнорирует требования сотрудников органа принудительного исполнения.

«Вместо того чтобы принять меры по легализации своего бизнеса, женщина пытается обжаловать действия должностных лиц службы», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время на рассмотрении находится очередное административное дело по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом после наложения штрафа».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.