Алёна Бронникова К юбилею в Перми выпустили книгу об истории предприятий ОПК Тираж издания составил 600 экземпляров Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми в рамках фестиваля «Оружие Победы» издана книга «300 лет на службе Отечеству. История предприятий оборонно-промышленного комплекса города Перми», приуроченная к 300-летию столицы региона. Её презентация состоялась 22 июня на выездном заседании Президиума Уральского отделения Российской академии наук, в которой приняли участие представители научных и культурных учреждений.

Автор книги директор Института гуманитарных исследований УрО РАН Александр Черных рассказал слушателям о ходе работ над исследованием. Издание посвящено 300-летней истории 17 предприятий ОПК Пермского края, начиная с Егошихинского медеплавильного завода. Оно повествует об исторических фактах, развитии города и судьбах людей — руководителей, конструкторов и заводчан. Над его созданием трудились специалисты ведущих предприятий региона, историки и архивисты, в целом около 50 чел. Александр Черных добавил, что, работая над книгой, авторы постоянно узнавали что-то новое о родном городе.

Руководитель Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин уточнил, что инициатива создания книги принадлежала губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. Она стала одним из результатов совместной работы учёных, промышленников и органов власти. НОЦ был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина, и одной из поставленных задач его деятельности является объединение общих усилий для достижения технологической независимости, развития экономики страны и региона.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил авторов за проделанную работу и подчеркнул, что книга имеет большое значение в истории.

«Когда меня спрашивают, что останется после празднования юбилея, я отвечаю, что подобные издания позволят сохранить память о важных событиях, в том числе, о 300-летии краевой столицы на долгие годы. Рад, что такие книги появляются, это ещё одна возможность для новых поколений изучить историю родного края», — сообщил он.

Тираж изданной книги составляет 600 экземпляров. Они будут храниться в музеях краевых предприятий, краеведческом музее и архивах. Впервые о создании книги рассказали Александр Черных и Михаил Соколовский на Совете директоров промышленных предприятий в рамках презентации фестиваля «Оружие Победы».





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