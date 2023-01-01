Министерство образования Пермского края будет обучать жителей Северодонецка российскому законодательству Такое поручение ведомству дал губернатор Поделиться Твитнуть

На заседании регионального правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махохин предложил обучать жителей Северодонецка российскому законодательству, поскольку это «наши земляки, россияне». Такое предложение от главы региона прозвучало в начале заседания, когда он отчитывался о своём рабочем визите в Северодонецк

По мнению Махонина, сейчас власти Прикамья должны усиливать помощь жителям Северодонецка. Он отметил, что они «становятся полноценными участниками нашей страны, нашего государства».

«Надо им [жителям Северодонецка] показывать нашу правовую систему, поэтому я попрошу по линии министерства образования совместно с нашими вузами — прежде всего, наверное, РАНХиГС и юридическим факультетом ПГНИУ — соответствующие программки составить и начать обучать людей правовой грамотности», — раскрыл свою мысль глава региона.

В настоящее время Пермский край выполняет обязательства, взятые на себя властями, когда с администрацией Северодонецка было подписано соглашение о сотрудничестве. В этот город из Прикамья отправлена коммунальная и дорожная техника, идёт восстановление жилья, разрушенного в ходе российской спецоперации.

«Жизнь в Северодонецк возвращается. Это видно, — считает Махонин. — В прошлом году на улицах города было значительно меньше людей. Сейчас там, по разным оценкам, живут порядка 40 тыс. человек. Поэтому мы должны и будем продолжать оказывать нашим землякам, россиянам всю необходимую помощь».

В конце августа прошлого года Северодонецк и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает восстановление жизненно важных коммуникаций в городе, проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры и жилого фонда, налаживание системы социальной защиты населения и интеграцию системы образования города в российское образовательное пространство.

Как заявлял тогда губернатор, «из Пермского края для Северодонецка будут поступать строительные материалы, чтобы восстанавливать жилые помещения, которые можно максимально быстро к зиме привести в нормативное состояние». Также он обещал «обеспечивать больницы города, по мере необходимости, и медицинским персоналом, и оборудованием, лекарствами, расходными материалами».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.