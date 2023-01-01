В Перми до 29 июня ограничили движение транспорта по улице Баумана Поделиться Твитнуть

В Перми временно ограничили движение транспорта по ул. Баумана. На участке идёт монтаж новой теплосети Индустриального района, что является частью подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает «Рифей».

Проезд в обе стороны будет закрыт по ул. Баумана от дома № 15к5 до ул. Советской Армии до 29 июня.

Подрядчик приносит извинения жителям за временные неудобства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.