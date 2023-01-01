В Пермском крае шесть пляжей прошли санитарную проверку Роспотребнадзора Им выданы заключения о соответствии мест рекреации всем требованиям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (РПН) выдало шесть санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии мест рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Это пляжи в Усть-Качке, в п. Н. Ляды, у Коммунального моста в Перми, на Мотовилихинском пруду и два пляжа санатория «Демидково».

Пляж в районе станции КамГЭС проверку эпидемиологов не прошёл.

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