Максим Артамонов В этом году краевой бал выпускников состоится 27 июня В нём примут участие 5,5 тысяч человек, которых привезут на 100 автобусах Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Пермском крае выпускниками учебных заведений стали почти 55 тыс. человек. Из них почти 10 тыс. выпускников 11-х классов, около 29 тыс. — 9-х классов и более 16 тыс. выпускников учреждений СПО. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр образования Прикамья Раиса Кассина.

«Почти 10 тыс. выпускников старших классов. Это меньше, чем в прошлом году, но зато девятиклассников у нас намного больше. Традиционно многие из них идут в СПО, и мы этому очень рады. Ну а часть продолжат обучение в общеобразовательных школах. У нас 486 школ, 66 техникумов и колледжей», — рассказала Кассина.

По словам министра, в этом году выпускные вечера в школах проходят с 16 июня по 5 июля и с 16 июня по 7 июля в СПО. Торжественные церемонии пройдут в колледжах, техникумах, парках, на теплоходах. При этом в 14 муниципалитетах будут организованы муниципальные выпускные. Все остальные присоединятся к краевому балу выпускников «Будущее здесь», который состоится 27 июня на городской эспланаде в Перми.

«Мы постепенно увеличиваем количество выпускников, которые посетят наш краевой бал. В этом году мы ожидаем 5,5 тыс. человек. И это выпускники 11-ых классов, родители, классные руководители, директора школ. Приедут все муниципальные образования — более 100 автобусов. Понятно, что это трудно в организации, но ради наших детей мы готовы сделать всё необходимое», — пояснила Кассина.

Чиновница пояснила: основная концепция мероприятия — показать, «что у нас сильные и хорошие предприятия, которые обязательно примут всех выпускников».

Программа бала уже готова, отметила также Кассина. Сбор участников начнётся 27 июня в 12:00. Для детей из отдалённых территорий предусмотрены обеды, которые будут организованы в шести пермских школах, затем состоится прогулка по набережной Камы, а с 15:30 начнётся интерактивная программа на эспланаде, поздравления губернатора, награждения мультистобалльников и концерт с участием пермских вокальных и танцевальных групп.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.