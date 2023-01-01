Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров сегодня прилетает в Пермский край Программа его визита рассчитана на два дня Поделиться Твитнуть

Игорь Комаров

Константин Долгановский

В четверг, 22 июня, в Пермь прибывает полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Программа его визита в Пермский край рассчитана на два дня. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Игорь Комаров встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, проведёт совещание по развитию промышленности, посетит Березники, ряд значимых для региона объектов, побывает на открытии Дягилевского фестиваля.





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