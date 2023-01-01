Скончался бывший художественный руководитель пермской балетной труппы Кирилл Шморгонер

Ему было 83 года

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Кирилл Шморгонер

  Архив Пермского хореографического училища

На 84 году ушёл из жизни Кирилл Шморгонер, об этом сообщили в пресс-службе Пермского хореографического училища.

«Эпоха Пермского балета, Пермской балетной школы! Профессионал своего дела! Мастер и творец со своим, особым стилем традиционной русской школы балетмейстерского искусства! Наставник, педагог... Скорбим», — говорится в сообщении.

Кирилл Шморгонер родился в 1940 году в Свердловске, окончил Пермское хореографическое училище (педагог Ю.И. Плахт). С 1961 по 1963 год работал в Горьковском театре оперы и балета, затем в Пермском театре оперы и балета. В 1969 году ему присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».

С 1989 года Шморгонер стал художественным руководителем балетной труппы Пермского театра. Поставил такие спектакли, как «Гусар в чепце» на муз. И.Н. Кудинова (1983) и «Вечер классической и современной хореографии» (1991), хореографические миниатюры и концертные номера.

С 2008 года возглавил балетную труппу Самарского академического театра оперы и балета, в 2015-2017 годах был главным балетмейстером.

Вернувшись в Пермь, продолжил преподавать в Пермском хореографическом училище.

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