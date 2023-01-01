В бюджет Пермского края с начала года поступило 90,8 млрд рублей Это 43,2% от годового плана доходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин Прикамья опубликовал основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 июня 2023 года.

За пять месяцев в казну поступило 90,8 млрд руб. Это 43,2% от годового плана доходов. В том числе по налогу на прибыль организаций — 36,7 млрд руб. (51,6% от годового плана), по налогу на доходы физических лиц — 14,6 млрд руб. (32,8%)

Собрано акцизов на 5,6 млрд, налога на совокупный доход 5,1 млрд руб., налога на имущество 9,1 млрд руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов и от госорганизаций (фонда ЖКХ) составили 14,9 млрд руб.

Расходы бюджета Прикамья с января по май 2023 года составили 84,9 млрд руб. Это 33,4% от плана на год.

Профицит бюджета региона составил 5,8 млрд руб.

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