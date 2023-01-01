Аналитики назвали среднюю стоимость нарядов на выпускной в 2023 году в Перми Наряды для юношей оказались дороже, чем для девушек Поделиться Твитнуть

РБК

Средняя стоимость образа на выпускной для девушек в Перми в этом году составила 6868 руб., а для юношей — 7617 руб.. Таковы результаты совместного исследования маркетплейса Ozon и аналитиков ювелирного бренда SOKOLOV.

У девушек около 4,4 тыс. руб. из общей суммы уйдут на одежду, обувь и аксессуары. К последним чаще всего относятся ювелирные украшения с фианитами. Траты на косметику оценены в 2,4 тыс. руб.

В наряде для заканчивающих школу юношей учитывались затраты на костюм, рубашку, обувь и аксессуары (часы, запонки, ремни).

Отмечается, что, несмотря на тренды в моде, многие выпускники в этом году отдали предпочтение классическому чёрно-белому стилю как в одежде, так и в аксессуарах.

Расходы на образ для выпускного зависят от региона проживания. Большое всего на наряды тратят в Москве и Московской области, а меньше всего — в Татарстане. В среднем по России затраты девушек на выпускной составили 8,5 тыс. руб., для юношей — 10,2 тыс. руб.

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