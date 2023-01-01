Владельцы карт «Клюквы» и «Урал ФД» получили скидку 10% на услуги Спорт Комплекса «Олимпия» Поделиться Твитнуть

Лето в разгаре! Но, к сожалению, не у всех есть возможность отправиться в отпуск, отдохнуть на море или выехать за город. Для тех, кто проводит летние дни в городе, банк «Клюква» и бассейн «Олимпия» приготовили отличную новость!

С 5 июня до 31 августа все держатели карт банка (карты Клюква, УРАЛ ФД, UFD Private banking) смогут получить скидку 10% на следующие услуги спорткомплекса:

— плавание взрослые и дети до 18 лет по именному абонементу при покупке 5 и более занятий

— плавание по клубным картам

— льготные тарифы на плавание

— клубные и именные карты на фитнес от 5 занятий

— медицинский массаж на именные абонементы от 5 процедур

Просто оплатите выбранную услугу дебетовой картой Банка «Клюквы», премиальной UFD Private banking или корпоративной картой «Урал ФД» — и платите меньше!

Ещё больше скидок от банка «Урал ФД» и «Клюквы» смотрите по ссылке!

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

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