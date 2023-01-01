В Пермском крае на выставке животных белка укусила пятилетнего ребёнка Владельцу белки выдали предостережение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Специалисты Управления Россельхознадзора по Пермскому краю объявили ООО «Животный мир» предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 мая в Лысьве Пермского края на выставке животных «Экзотические насекомые и не только», организованной ООО «Животный мир», при фотографировании белка укусила 5-летнего мальчика за пальцы на руке. Владельцем животного является ООО «Животный мир».

Согласно правилам, после факта покуса Общество обязано было в течение 12 часов отвезти белку в ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и помещения в карантин на 10 дней. Однако ООО этого не сделало.

«Данный факт говорит о нарушении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — сообщили в ведомстве.

Материалы по происшествию поступили в управление из ОМВД России по Пермскому району Пермского края в середине июня.

О состоянии ребёнка ничего не сообщается. В Россельхознадзоре напомнили, что владелец животного несёт административную, а при нанесении тяжёлых увечий или смерти пострадавшего, уголовную ответственность.













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