Информационные системы правительства Прикамья отразили атаку хакеров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве информразвития и связи Пермского края (МИРС) прокомментировали сообщения об атаках хакеров на сайты правительства Пермского края и подведомственных учреждений.

«На данный момент ситуация находится под контролем», — заявил глава МИРС Пётр Шиловских. По его словам, обеспечить целостность системы позволяет специальный сервис антиDDOS, однако «в пики атак возможна заторможенность в работе систем».

В МИРС уточнили, что DDOS-атаки периодически совершаются на серверы Прикамья, но серверы Центра обработки данных (ЦОД) надёжно защищены от внешнего проникновения.

В министерстве также отметили, что в 2022 году завершился переход на использование отечественных средств защиты информации в серверном сегменте ЦОД. Кроме того, в ведомстве напомнили, что с марта 2022 года в регионе работает оперштаб по борьбе с киберугрозами.

В начале недели так называемая IT-армия Украины в своём телеграм-канале опубликовала сообщение о хакерских атаках на сайты правительств Пермского и Красноярского краёв, а также Липецкой, Нижегородской, Астраханской областей.

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