Департамент транспорта Перми выступает против установки турникетов в автобусах и трамваях Их предлагают ввести для борьбы с безбилетниками Поделиться Твитнуть

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин высказался против установки турникетов в пермских автобусах и трамваях. Об этом сообщает «Рифей».

Глава ведомства отметил, что опыт Москвы и Новосибирска, где ранее были установлены турникеты, был изучен. И эксперты пришли к выводу, что такая практика приводит к задержкам маршрутов и проблемам с поломкой оборудования. Турникеты оказались эффективны только в электричках и метро, то есть в полностью изолированных внеуличных видах транспорта.

Напомним, бороться с безбилетниками с помощью турникетов предложил пермский депутат Арсен Болквадзе.

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