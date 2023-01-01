В Перми временно закроют проезд из микрорайона Гайва в центр города Поделиться Твитнуть

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В понедельник, 26 июня, будет перекрыто движение транспорта по ул. Писарева — одному из двух выездов из м/р Гайва в сторону центра Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

Движение в сторону центра ограничат из-за ремонта на ж/д переезде с 10:00 до 15:00.

В этот период автомобильное сообщение между Гайвой и другими районами города будет возможно только по ул. Карбышева.

Уточняется, что ремонт ж/д переезда не скажется на движении общественного транспорта.

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