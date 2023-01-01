Совет по развитию медиации в Пермском крае возглавила Ольга Владыкина Ранее его возглавляла Ольга Рубан Поделиться Твитнуть

Ольга Владыкина

Пермский краевой суд

В Пермском краевом суде состоялось первое в 2023 году заседание Совета по развитию медиации в Пермском крае. Открывая заседание Совета, председатель судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда Ольга Бузмакова объявила о выборе нового председателя Совета Ольги Владыкиной. Она является судьёй краевого суда. Её кандидатура была поддержана единогласно.

Как напомнили в пресс-службе Пермского краевого суда, ранее пост председателя Совета по развитию медиации занимала Ольга Рубан. Она была руководителем пермского Совета с момента его создания в 2018 году.

Совет занимается развитием в регионе медиации — это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного участия в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

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