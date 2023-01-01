Из Перми на Донбасс отправляется очередная партия гуманитарного груза Поделиться Твитнуть

Сегодня из Перми на передовую в зону СВО будет отправлена очередная партия гуманитарного груза: автомобиль УАЗ «Буханка», тактическое оборудование, инструменты, запчасти для автомобилей, спальники, пятиточечники, продукты, медикаменты, одежда и обувь. Об этом сообщили в гуманитарном центре «Прикамье».

Отмечается, что в сборе помощи приняли участие сам центр, общественная организация «Вежливые люди», жители региона. Доставить груз на Донбасс помогут краевые чиновники.

Отправка состоится в 15.00 от дома № 5 по ул. Крупской.

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