Максим Артамонов Доступность городской среды для инвалидов-колясочников составляет в Перми 48% Такие данные получены в ходе общественного мониторинга Поделиться Твитнуть

На комитете гордумы по пространственному развитию и благоустройству члены молодёжного парламента Перми представили результаты общественного мониторинга по доступности городской среды для инвалидов, который проводился с 1 по 14 мая.

Как рассказала председатель комиссии по пространственному развитию и городскому хозяйству Молодёжного парламента Перми Диана Буторина, в исследовании приняли участие 22 человека.

«Было проверено 88 парковочных мест, 37 тротуаров вдоль улиц, 232 объекта социальной инфраструктуры. Нашей задачей было оценить те или иные объекты инфраструктуры для людей с разной категорией инвалидности: слабовидящие, инвалиды-колясочники и люди с проблемами опорно-двигательной системы», — пояснила Буторина.

Из презентации Ивана Садовникова-Стенно

Проверялись входы в социально значимые объекты инфраструктуры, звуковые сигналы светофоров, заниженные бордюры тротуаров, жёлтые предупреждающие полосы, а также парковки.

По словам руководителя группы мониторинга Ивана Садовникова-Стенно, самый высокий показатель по наличию парковочных мест для людей с инвалидностью был отмечен в Ленинском районе — 65%, а самый низкий — в Мотовилихинском районе, где всего 17%.

Из презентации Ивана Садовникова-Стенно

В ходе мониторинга волонтёры поговорили с несколькими инвалидами.

«Самые частые проблемы — невозможность комфортно воспользоваться досуговыми местами (театрами, музеями и домами культуры). Ещё одна проблема, когда водители автобусов недостаточно близко подъезжают к остановочной платформе. Инвалиды не могут выйти, даже если нажимают на кнопку вызова водителя», — рассказал Садовников-Стенно.

В целом доступность среды в Перми для колясочников составляет 48%, для слабовидящих — 21%, а для людей с проблемами опорно-двигательной системы — 65%.

Из презентации Ивана Садовникова-Стенно

Все данные мониторинга организаторы отправили в гордуму.

Два года назад, в 2021 году, в Перми уже проводился аналогичный мониторинг. Тогда было проверено 16 улиц и 64 парковочных места для инвалидов в зоне действия платной парковки. Из 31 проверенного социального объекта с парковочными местами замечания были выявлены по 16.

Также проверялись бордюрные пандусы на пешеходных переходах на соответствие перепадов высот в местах съезда на проезжую часть (он не должен превышать 1,5 см, а также выступать на проезжую часть). Всего было проверено 13 объектов, а в 10 из 13 случаев выявлены замечания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.